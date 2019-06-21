Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 июня 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае потеплеет до +30

В Алтайском крае в ближайшие дни заметно потеплеет — до +30 градусов. Однако в отдельных районах прогнозируют дожди и даже град, сообщает алтайский ЦГМС.

Лето. Дождь.
Лето. Дождь.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 21 июня

днем:

  • +23… +28 градусов,
  • без существенных осадков, в утренние часы местами туман;
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с, с усилением до 13 м/с.

Погода в Алтайском крае 22 июня

ночью:

  • +10… +15 градусов,
  • преимущественно без осадков;
  • ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • +25… +30 градусов;
  • в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, град;
  • ветер южный с переходом на западный, 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.

Погода в Алтайском крае 23 июня

ночью:

  • +13… +18, в северо-западных районах до +8 градусов;
  • в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза, град;
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.

днем:

  • +18… +23 градуса;
  • в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза, град;
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.

Погода в Барнауле

21 июня:

  • +24… +26 градусов,
  • без осадков, утром местами туман;
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

22 июня:

  • +26… +28 градусов,
  • во второй половине дня небольшой дождь, гроза, возможен град;
  • ветер южный с переходом на западный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с

23 июня:

  • +19… +21 градус,
  • временами дождь, гроза,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость