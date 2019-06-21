В Алтайском крае потеплеет до +30

Погода в Алтайском крае 21 июня
днем:
- +23… +28 градусов,
- без существенных осадков, в утренние часы местами туман;
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с, с усилением до 13 м/с.
Погода в Алтайском крае 22 июня
ночью:
- +10… +15 градусов,
- преимущественно без осадков;
- ветер южный, 3−8 м/с.
днем:
- +25… +30 градусов;
- в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, град;
- ветер южный с переходом на западный, 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.
Погода в Алтайском крае 23 июня
ночью:
- +13… +18, в северо-западных районах до +8 градусов;
- в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза, град;
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.
днем:
- +18… +23 градуса;
- в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза, град;
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.
Погода в Барнауле
21 июня:
- +24… +26 градусов,
- без осадков, утром местами туман;
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
22 июня:
- +26… +28 градусов,
- во второй половине дня небольшой дождь, гроза, возможен град;
- ветер южный с переходом на западный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с
23 июня:
- +19… +21 градус,
- временами дождь, гроза,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.