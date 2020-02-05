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5 февраля -4°C

В Алтайском крае потеплеет до +12

Алтайские синоптики опубликовали прогноз на 6−8 февраля. Жителей края ждут плюсовые температуры. В предгорьях потеплеет до +12 градусов.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Погода в Алтайском крае 6 февраля

Ночью

  • -3… -8 градусов, по востоку до -15.
  • Преимущественно без осадков, гололедица.
  • Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем

  • -4… +1 градус, в предгорьях до +6.
  • По западу небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления, метели, гололедица.
  • Ветер юго-западный 6−11 м/с, местами с порывами 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 7 февраля

Ночью

  • -4… -9 градусов,
  • Небольшой, местами умеренный, а по югу и востоку сильный снег, мокрый снег, местами гололедные явления. В северо-западных районах метели, гололедица.
  • Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Днем

  • -1… +4 градуса,
  • В отдельных районах небольшой, по северу умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления, в северо-западных районах метели, гололедица.
  • Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 8 февраля

Ночью

  • -1… -6 градусов,
  • Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололедица.
  • Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Днем

  • +1… +6 градусов, в предгорьях до +12,
  • Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег с дождем, гололедица.
  • Ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы 18−23 м/с.

В Барнауле

6 февраля

Ночью температура опустится до −6… −8 градусов, днем — около нуля. Преимущественно без осадков, вечером небольшой снег.

7 февраля

Ночная температура составит −4… −6 градусов, днем будет 0… +2 градуса. Вечером небольшой снег, мокрый снег.

8 февраля

Ночью −1… −3 градуса, днем термометры покажут +3… +5 градусов. Пройдет снег, мокрый снег с дождем.

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