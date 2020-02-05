В Алтайском крае потеплеет до +12

Погода в Алтайском крае 6 февраля
Ночью
- -3… -8 градусов, по востоку до -15.
- Преимущественно без осадков, гололедица.
- Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Днем
- -4… +1 градус, в предгорьях до +6.
- По западу небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления, метели, гололедица.
- Ветер юго-западный 6−11 м/с, местами с порывами 15−20 м/с.
Погода в Алтайском крае 7 февраля
Ночью
- -4… -9 градусов,
- Небольшой, местами умеренный, а по югу и востоку сильный снег, мокрый снег, местами гололедные явления. В северо-западных районах метели, гололедица.
- Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Днем
- -1… +4 градуса,
- В отдельных районах небольшой, по северу умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления, в северо-западных районах метели, гололедица.
- Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Погода в Алтайском крае 8 февраля
Ночью
- -1… -6 градусов,
- Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололедица.
- Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Днем
- +1… +6 градусов, в предгорьях до +12,
- Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег с дождем, гололедица.
- Ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы 18−23 м/с.
В Барнауле
6 февраля
Ночью температура опустится до −6… −8 градусов, днем — около нуля. Преимущественно без осадков, вечером небольшой снег.
7 февраля
Ночная температура составит −4… −6 градусов, днем будет 0… +2 градуса. Вечером небольшой снег, мокрый снег.
8 февраля
Ночью −1… −3 градуса, днем термометры покажут +3… +5 градусов. Пройдет снег, мокрый снег с дождем.