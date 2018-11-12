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В Алтайском крае потеплеет до -3 градусов

В Алтайском крае на неделе с 13 по 15 ноября потеплеет. Днем 15 ноября в регионе столбик термометра покажет −3…−8 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 13 ноября:

ночью:

  • -13…-18 градусов, местами в восточных и предгорных районах −20…−25 градусов,
  • в отдельных районах снег, метель, утром местами изморозь, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

днем:

  • -5…-10 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -15 градусов,
  • в отдельных районах снег, метель, утром местами изморозь, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 14 ноября:

ночью:

  • -13…-18 градусов,
  • в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

днем:

  • -6…-11 градусов,
  • в северо-западных районах снег, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае 15 ноября:

ночью:

  • -12…-17 градусов,
  • местами в северных районах снег, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.

днем:

  • -3…-8 градусов,
  • местами в северных районах снег, метель, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.
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