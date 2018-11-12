В Алтайском крае потеплеет до -3 градусов

Погода в Алтайском крае 13 ноября:
ночью:
- -13…-18 градусов, местами в восточных и предгорных районах −20…−25 градусов,
- в отдельных районах снег, метель, утром местами изморозь, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
днем:
- -5…-10 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -15 градусов,
- в отдельных районах снег, метель, утром местами изморозь, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Погода в Алтайском крае 14 ноября:
ночью:
- -13…-18 градусов,
- в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
днем:
- -6…-11 градусов,
- в северо-западных районах снег, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Алтайском крае 15 ноября:
ночью:
- -12…-17 градусов,
- местами в северных районах снег, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.
днем:
- -3…-8 градусов,
- местами в северных районах снег, метель, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.