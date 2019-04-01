В Алтайском крае потеплеет до +20 градусов

Погода в Алтайском крае 2 апреля:
ночью:
- 0…-5 градусов,
- без осадков, на дорогах местами гололедица, утром местами туман,
- ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
днем:
- +7…+12 градусов, местами в южных районах +15…+20 градусов,
- без осадков, на дорогах местами гололедица, утром местами туман,
- ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы 11−16 м/с.
Погода в Алтайском крае 3 апреля:
ночью:
- 0…-5 градусов,
- без осадков
- ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы 11−16 м/с.
днем:
- +8…+13 градусов, в южных районах до +20 градусов,
- без осадков
- ветер северо-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Алтайском крае 4 апреля:
ночью:
- -3…+2 градуса,
- в отдельных районах дождь и мокрый снег, гололедные явления,
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
днем:
- +4…+9 градусов, в южных районах до +15 градусов,
- в большинстве районов дождь и мокрый снег,
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
Погода в Барнауле:
днем 2 апреля:
- +10…+12 градусов,
- без осадков, на дорогах местами гололедица,
- ветер западный, 8−13 м/с.
днем 3 апреля:
- +9…+11 градусов,
- без осадков,
- ветер северо-западный, 3−8 м/с, порывы до 13 м/с.
днем 4 апреля:
- +6…+8 градусов,
- временами дождь и мокрый снег,
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с, порывы до 13 м/с.