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Жизнь

В Алтайском крае потеплеет до +20 градусов

В Алтайском крае на неделе со 2 по 4 апреля заметно потеплеет. В южных районах столбик термометра может подняться до отметки в +20 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Весна, трава.
Весна, трава.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 2 апреля:

ночью:

  • 0…-5 градусов,
  • без осадков, на дорогах местами гололедица, утром местами туман,
  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

днем:

  • +7…+12 градусов, местами в южных районах +15…+20 градусов,
  • без осадков, на дорогах местами гололедица, утром местами туман,
  • ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы 11−16 м/с.

Погода в Алтайском крае 3 апреля:

ночью:

  • 0…-5 градусов,
  • без осадков
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы 11−16 м/с.

днем:

  • +8…+13 градусов, в южных районах до +20 градусов,
  • без осадков
  • ветер северо-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Алтайском крае 4 апреля:

ночью:

  • -3…+2 градуса,
  • в отдельных районах дождь и мокрый снег, гололедные явления,
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.

днем:

  • +4…+9 градусов, в южных районах до +15 градусов,
  • в большинстве районов дождь и мокрый снег,
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.

Погода в Барнауле:

днем 2 апреля:

  • +10…+12 градусов,
  • без осадков, на дорогах местами гололедица,
  • ветер западный, 8−13 м/с.

днем 3 апреля:

  • +9…+11 градусов,
  • без осадков,
  • ветер северо-западный, 3−8 м/с, порывы до 13 м/с.

днем 4 апреля:

  • +6…+8 градусов,
  • временами дождь и мокрый снег,
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с, порывы до 13 м/с.
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