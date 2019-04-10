В Алтайском крае потеплеет до +23 градусов

Погода в Алтайском крае 11 апреля:
ночью:
- -1,-6 градусов,
- без осадков, утром местами туман,
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
днем:
- +7…+12 градусов, местами в южных районах +12…+17 градусов,
- без осадков, утром местами туман,
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с с усилением до 14 м/с.
Погода в Алтайском крае 12 апреля:
ночью:
- -1…-6 градусов,
- без осадков
- ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +10…+15 градусов, местами в южных районах до +20 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Алтайском крае 13 апреля:
ночью:
- +1…-4 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +13…+18 градусов, местами в южных районах до +23 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле:
- днем 11 апреля: +9…+11 градусов,
- днем 12 апреля: +12…+14 градусов,
- днем 13 апреля: +15…+17 градусов.