В Алтайском крае потеплеет до +14 градусов

Погода в Алтайском крае в понедельник, 22 апреля
ночью:
- -1… -6 градусов,
- без осадков, в ночные часы на дорогах местами гололедица,
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
днем:
- +9… +14 градусов,
- без осадков, утром на дорогах местами гололедица,
- ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле в понедельник, 22 апреля
ночью:
- -1… -3 градуса,
- без осадков,
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
днем:
- +9… +11 градусов,
- без осадков,
- ветер северо-восточный, 5−10 м/с.