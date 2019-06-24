Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае потеплеет до +35 градусов

Погода в Алтайском крае 25 июня:
ночью:
- +6…+11 градусов,
- в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, в предгорных районах местами сильный дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-восточный, 2−7 м/с, с усилением до 13 м/с.
днем:
- +17…+22 градусов, в юго-западных районах до +27 градусов,
- в юго-восточных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-восточный, 2−7 м/с, с усилением до 13 м/с.
Погода в Алтайском крае 26 июня:
ночью:
- +8…+13 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами туман,
- ветер восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
днем:
- +25…+30 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами туман,
- ветер восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Алтайском крае 27 июня:
ночью:
- +11…+16 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
днем:
- +25…+30 градусов, в западных районах до +35 градусов,
- местами в западных районах небольшой и умеренный дождь, гроза,
- ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
Погода в Барнауле:
- днем 25 июня: +20…+22,
- днем 26 июня: +25…+27,
- днем 27 июня: +28…+30.