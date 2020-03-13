В Алтайском крае потеплеет до +13 и начнутся дожди

Синоптики предупредили о потеплении, которое придет в Алтайский край в период с 14 по 17 марта. Температура днем местами поднимется до +13 градусов. Ожидается дождь, ночью — с мокрым снегом.

По данным синоптиков температура воздуха ночью в указанный период составит -5. +5 градусов, днем до +3. +8 градусов, местами по югу до +13.

Местами пройдут осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, гололедные явления, усиление ветра до 10−15 м/с.

15 марта местами порывы ветра будут достигать 20 м/с.

В Барнауле также ожидается плюсовая температура: +5. +6 градусов. Преимущественно без осадков, только 15 марта в первой половине дня возможен мокрый снег и дождь.

В МЧС предупреждают, прежде всего, в период сильных осадков и ветра стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок.