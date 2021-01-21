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Жизнь

В Алтайском крае потеплеет до +2. Но, увы, не везде

Морозная погода, которая наблюдалась в Алтайском крае в предыдущие пару дней, сменится слабым потеплением, хотя местами температура может достичь положительных значений.

Зима в Барнауле. Люди.
Зима в Барнауле. Люди.
Анна Зайкова, altapress.ru

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, 21 января, в крае будет −5…−10 градусов. По югу местами будет теплее, температура здесь составит −3…+2 градуса.

В отдельных районах ожидается небольшой, по востоку местами умеренный снег, метели, по югу местами мокрый снег, возможны гололедные явления.

Ветер южный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле 21 января небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха в краевой столице составит −7…−9 градусов.

Также напомним, что в самом конце текущей недели ожидается новая волна похолодания, а в начале будущей семидневки местами температуры воздуха опустятся к отметке в -40 градусов.

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