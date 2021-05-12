В Алтайском крае появилась Ассоциация профессиональных медиаторов

Сегодня медиация как инструмент решения конфликтов применяется по широкому кругу вопросов, это и отношения в семье, между соседями, родственниками, в школе между учениками, педагогами, родителями, а также, в сфере бизнеса.

В конфликте обычно каждый из его участников отстаивает позицию, которая ему кажется единственно правильной, но другая сторона не желает даже слушать, не то что обсуждать варианты решения. И тогда на помощь приходит технология медиации.

Любой нерешенный конфликт потенциально запускает целую цепочку действий и противодействий, которая отнимает массу времени, сил и ресурсов. Умение конструктивно решать конфликты, к сожалению, не является врожденным качеством, однако этому можно научиться. И очень хорошо, что сегодня в Барнауле работают профессиональные медиаторы, которые умеют урегулировать конфликты различного уровня.

Целью создания Ассоциации является объединение ведущих свою деятельность на профессиональной основе медиаторов на условиях членства для содействия им в осуществлении деятельности, направленной на защиту прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов на основе внедрения медиации, как способа разрешения споров, в деловой оборот и правовую культуру, а также для координации их деятельности.

По словам члена президиума Ассоциации медиаторов Алтайского края, профессионального медиатора АНО ДПО «Содействие» Анастасии Поляковой создание ассоциации, несомненно, будет содействовать повышению доверия к такой процедуре как медиация и поможет эффективнее распространять информацию о медиации в обществе.

Ассоциация объединит и поможет скоординировать деятельность медиаторов Алтайского края, разработать единые стандарты и правила, представить интересы своих членов как на уровне региона, так и в совместных российских и международных проектах.

Как отметила Елизавета Хазова Президент Ассоциации профессиональных медиаторов Алтайского края:

«Ассоциация создана для развития и продвижения медиации в Алтайском крае. Мы хотим объединить действующих медиаторов региона в одно живое сообщество. Наладить отношения с государственными органами и судами, чтобы они доносили до граждан и организаций информацию о применении медиации для решения споров. Также хочется, чтобы Ассоциация стала тем ресурсом, который объединит данные о действующих медиаторах края, чтобы стороны, находящиеся в конфликте, легко могли найти своего специалиста».

В состав президиума Ассоциации профессиональных медиаторов Алтайского края также вошел преподаватель кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.соц.н., сертифицированный медиатор Ян Меженин.

Надо сказать, что Алтайский филиал Президентской академии одно из немногих учебных заведений в крае, где можно повысить квалификацию по программе «Медиация. Базовый курс».

На днях в Академии завершила обучение очередная группа слушателей, которых научили конструктивно управлять конфликтами, эффективно взаимодействовать с противоборствующими сторонами в качестве посредника и урегулировать спорные ситуации путем взаимовыгодного сотрудничества