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Жизнь
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В Алтайском крае появилась Ассоциация профессиональных медиаторов

21 апреля Управлением Министерства юстиции по Алтайскому краю зарегистрирована, НО «Ассоциация профессиональных медиаторов Алтайского края».

Фото из архива РАНХиГС

Сегодня медиация как инструмент решения конфликтов применяется по широкому кругу вопросов, это и отношения в семье, между соседями, родственниками, в школе между учениками, педагогами, родителями, а также, в сфере бизнеса.

В конфликте обычно каждый из его участников отстаивает позицию, которая ему кажется единственно правильной, но другая сторона не желает даже слушать, не то что обсуждать варианты решения. И тогда на помощь приходит технология медиации.

Любой нерешенный конфликт потенциально запускает целую цепочку действий и противодействий, которая отнимает массу времени, сил и ресурсов. Умение конструктивно решать конфликты, к сожалению, не является врожденным качеством, однако этому можно научиться. И очень хорошо, что сегодня в Барнауле работают профессиональные медиаторы, которые умеют урегулировать конфликты различного уровня.

Целью создания Ассоциации является объединение ведущих свою деятельность на профессиональной основе медиаторов на условиях членства для содействия им в осуществлении деятельности, направленной на защиту прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов на основе внедрения медиации, как способа разрешения споров, в деловой оборот и правовую культуру, а также для координации их деятельности.

По словам члена президиума Ассоциации медиаторов Алтайского края, профессионального медиатора АНО ДПО «Содействие» Анастасии Поляковой создание ассоциации, несомненно, будет содействовать повышению доверия к такой процедуре как медиация и поможет эффективнее распространять информацию о медиации в обществе.

Ассоциация объединит и поможет скоординировать деятельность медиаторов Алтайского края, разработать единые стандарты и правила, представить интересы своих членов как на уровне региона, так и в совместных российских и международных проектах.

Как отметила Елизавета Хазова Президент Ассоциации профессиональных медиаторов Алтайского края:

«Ассоциация создана для развития и продвижения медиации в Алтайском крае. Мы хотим объединить действующих медиаторов региона в одно живое сообщество. Наладить отношения с государственными органами и судами, чтобы они доносили до граждан и организаций информацию о применении медиации для решения споров. Также хочется, чтобы Ассоциация стала тем ресурсом, который объединит данные о действующих медиаторах края, чтобы стороны, находящиеся в конфликте, легко могли найти своего специалиста».

В состав президиума Ассоциации профессиональных медиаторов Алтайского края также вошел преподаватель кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.соц.н., сертифицированный медиатор Ян Меженин.

Надо сказать, что Алтайский филиал Президентской академии одно из немногих учебных заведений в крае, где можно повысить квалификацию по программе «Медиация. Базовый курс».

На днях в Академии завершила обучение очередная группа слушателей, которых научили конструктивно управлять конфликтами, эффективно взаимодействовать с противоборствующими сторонами в качестве посредника и урегулировать спорные ситуации путем взаимовыгодного сотрудничества

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