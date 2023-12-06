В Алтайском крае появилась КиберЁлка «Маруся»

«Говорящая» футуристическая ёлочка стала совместным продуктом Алтайской резиденции Деда Мороза и «Ростелекома». Эскиз главного символа Нового года нарисовала нейросеть. Сложный металлический каркас изготовила Кристина Паутова из барнаульской гильдии мастеров «Ремесло». Декоратором снежной красавицы выступила Ирина Бондаренко, арт-директор гильдии, а интерактивную часть в конструкцию установил местный СТЕМ-центр «Команда».
Перед нами стояла сложная задача — сделать то, чего раньше никто не делал. Месяц ушел на изготовление формы: материал сушили, красили, полировали, перевозя его из одной мастерской в другую. Чтобы найти необычную подсветку, объехали с десяток магазинов. Ёлку украсили около ста новогодних игрушек, которые мы искали и заказывали по всему интернету. Такой красавицы, как «Маруся», больше нет нигде, — рассказала Ирина Бондаренко.
Но самое главное — КиберЁлка встроена в сценарий волшебной жизни сказочного дома: «Маруся» включает гирлянды и музыку для хоровода, помогает детям пройти квест в поисках кристалликов по сказке «Змей Горыныч», звонит Деду Морозу и выполняет самые разные просьбы. Такое волшебство стало возможным, благодаря встроенной в ее конструкцию умной колонке «VK Капсула» с голосовым помощником Марусей (совместного продукта «Ростелекома» и компании VK).
В КиберЁлке мы объединили сказочные традиции, волшебство и ИТ-технологии. Зеленая красавица наделена искусственным интеллектом, ее прочный «снежный» каркас символизирует защиту от кибератак, а яркий наряд настраивает детей на праздник и наступающий Новый год, — сообщил начальник отдела продаж массового сегмента Алтайского филиала «Ростелекома» Кирилл Дубровин.
Компания сотрудничает с Алтайской резиденцией Деда Мороза семь лет, в течение которых постоянно поддерживает детские конкурсы и зимние уличные праздники. В самой резиденции гостей встречает «Волшебное дерево» от «Ростелекома», а в один из сезонов работал интерактивный портал. Ежегодно оператор участвует в проекте «Волшебная почта Деда Мороза» и размещает почтовые ящики для писем с пожеланиями в торговых центрах Барнаула, Бийска и Белокурихи.
Самым известным продуктом стал уникальный туристический объект «Интерактивная карта сказочных объектов России», запущенный совместно с резиденцией в ноябре 2020 года. С помощью этой карты Дед Мороз, Снегурочка и дети разговаривают по видео со сказочными персонажами из разных регионов России. Цифровой продукт стал финалистом федеральной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (REA) в 2021 году.
На открытии новой Алтайской резиденции Деда Мороза «Ростелеком» получил от организаторов благодарность за многолетнее партнерство.