В Алтайском крае появилась КиберЁлка «Маруся»

«Говорящая» футуристическая ёлочка стала совместным продуктом Алтайской резиденции Деда Мороза и «Ростелекома». Эскиз главного символа Нового года нарисовала нейросеть. Сложный металлический каркас изготовила Кристина Паутова из барнаульской гильдии мастеров «Ремесло». Декоратором снежной красавицы выступила Ирина Бондаренко, арт-директор гильдии, а интерактивную часть в конструкцию установил местный СТЕМ-центр «Команда».

Перед нами стояла сложная задача — сделать то, чего раньше никто не делал. Месяц ушел на изготовление формы: материал сушили, красили, полировали, перевозя его из одной мастерской в другую. Чтобы найти необычную подсветку, объехали с десяток магазинов. Ёлку украсили около ста новогодних игрушек, которые мы искали и заказывали по всему интернету. Такой красавицы, как «Маруся», больше нет нигде, — рассказала Ирина Бондаренко.