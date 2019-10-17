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Жизнь

В Алтайском крае появились 4 новых памятника природы. Где находятся и что в них особенного?

В Алтайском крае список природных памятников пополнили луг, болото, скалы, озеро и роща, сообщают «Вести Алтай». Теперь они находятся под защитой государства: там нельзя охотиться, пахать, вырубать деревья. Рассказываем, какие именно места попали в этот список и что в них особенного.

Цветы
Цветы
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Новые памятники природы в Алтайском крае

  • «Трунов луг и болото Комовское» в Егорьевском районе. Здесь живут редкие животные и птицы, а также растут цветы, занесенные в Красную книгу.
  • «Голубцовские склоны» в Заринском районе. Памятник представляет собой высокие (до 80 м) крутые склоны в долину реки Малая Черемшанка, уточняет politsib.ru.
  • «Калиновский колок» в Суетском районе. Там растут три вида венериных башмачков, занесенных в Красные книги Алтайского края и России.
  • «Озеро Займище» в Шипуновском районе. Озеро ценно большим количеством редких, охраняемых птиц.
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