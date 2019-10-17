В Алтайском крае появились 4 новых памятника природы. Где находятся и что в них особенного?

В Алтайском крае список природных памятников пополнили луг, болото, скалы, озеро и роща, сообщают «Вести Алтай». Теперь они находятся под защитой государства: там нельзя охотиться, пахать, вырубать деревья. Рассказываем, какие именно места попали в этот список и что в них особенного.