В Алтайском крае появились 4 новых памятника природы. Где находятся и что в них особенного?

Новые памятники природы в Алтайском крае
- «Трунов луг и болото Комовское» в Егорьевском районе. Здесь живут редкие животные и птицы, а также растут цветы, занесенные в Красную книгу.
- «Голубцовские склоны» в Заринском районе. Памятник представляет собой высокие (до 80 м) крутые склоны в долину реки Малая Черемшанка, уточняет politsib.ru.
- «Калиновский колок» в Суетском районе. Там растут три вида венериных башмачков, занесенных в Красные книги Алтайского края и России.
- «Озеро Займище» в Шипуновском районе. Озеро ценно большим количеством редких, охраняемых птиц.