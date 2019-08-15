В Алтайском крае на вооружении появился свой «Фагот»

Воинские части, расположенные в Алтайском крае, получили новые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) под названием «Фагот». Всего в Алтайский край и Омскую область направлено около 100 таких ПТРК, сообщает 14 августа пресс-служба Центрального военного округа.

Проверка новых единиц военной техники состоится на предстоящих стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019».

Противотанковый ракетный комплекс «Фагот» с полуавтоматическим наведением предназначен для поиска, наблюдения и поражения неподвижных целей и движущихся со скоростями до 60 км/ч танков и машин. Он способен уничтожить бронированные цели, а также вертолеты и огневые точки противника на расстоянии до 4 км. Пусковая установка оснащена тепловизором с дальностью наведения до 2500 метров, используемая ракета «Конкурс» калибра 135 мм с кумулятивной боевой частью имеет бронепробиваемость до 800 мм.