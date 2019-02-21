В Алтайском крае появится комплекс слежения за космосом

В ближайшие годы в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и Крыму появятся новейшие комплексы системы контроля космического пространства. Об этом заявил заместитель командующего космическими войсками ВКС генерал-майор Игорь Морозов в интервью газете «Красная звезда».