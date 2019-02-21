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Жизнь

В Алтайском крае появится комплекс слежения за космосом

В ближайшие годы в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и Крыму появятся новейшие комплексы системы контроля космического пространства. Об этом заявил заместитель командующего космическими войсками ВКС генерал-майор Игорь Морозов в интервью газете «Красная звезда».

Звезды. Космос.
Звезды. Космос.
СС0

По словам Морозова, это будут сети оптико-электронных и специализированных комплексов радиотехнического контроля нового поколения. Они построены с применением самых современных технологий, что увеличивает боевые возможности.

«С вводом их в строй Воздушно-космические силы будут способны постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот», говорит Морозов.

Генерал-майор отметил, что благодаря оптико-электронному комплексу «Окно» военные сейчас могут обнаруживать космические объекты на расстоянии свыше 50 тыс. км.

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