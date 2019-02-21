В Алтайском крае появится комплекс слежения за космосом

По словам Морозова, это будут сети оптико-электронных и специализированных комплексов радиотехнического контроля нового поколения. Они построены с применением самых современных технологий, что увеличивает боевые возможности.
«С вводом их в строй Воздушно-космические силы будут способны постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот», говорит Морозов.
Генерал-майор отметил, что благодаря оптико-электронному комплексу «Окно» военные сейчас могут обнаруживать космические объекты на расстоянии свыше 50 тыс. км.