В Алтайском крае появится новый местный телеканал «Толк»

«Сибирская медиагруппа» в марте планирует запустить новый местный телеканал «Толк». Он будет вещать круглосуточно для зрителей Барнаула и Бийска. Производством контента для него займутся журналисты «Наших новостей» и «Бийского телевидения». А в «Наших новостях» проведут ребрендинг. Об этом altapress.ru рассказал гендиректор «Сибирской медиагруппы» Андрей Абрамов.

По словам Абрамова, сейчас холдинг получает лицензию на круглосуточный кабельный телеканал. Оборудование для его работы уже закуплено. Пока не решено, будет канал городским или краевым.

Андрей Абрамов,

гендиректор «Сибирской медиагруппы»:

Я склоняюсь к тому, чтобы он был городским — работал в Барнауле и Бийске. Но в случае громких краевых инфоповодов редакция будет выезжать на место событий.

На канале планируется транслировать покупной контент и местные программы — новости, тематические передачи, прямые эфиры. По словам Абрамова, региональным каналам нецелесообразно производить контент для круглосуточного вещания.

Помимо кабельных сетей, контент «Толка» будет распространяться в эфире вместо «Наших новостей» и бийской программы «Будни» (аналоговый формат) и в интернете («Яндекс. Эфир», YouTube, социальные сети).

Что будет после перехода России на цифровое ТВ

Судьба местного аналогового вещания после полного перехода России на цифровое эфирное ТВ до сих пор остается неясной. Напомним, Алтайский край планируется отключить от аналога уже в июне 2019 года.

Госкомиссия по частотам в конце декабря 2018 года продлила лицензии на аналоговое вещание местным телекомпаниям еще на год. То есть после окончательного перехода на цифровой формат они еще полгода смогут выходить в аналоговом.

Андрей Абрамов,

гендиректор «Сибирской медиагруппы»:

Аналоговое телевидение планируют выключить уже много лет, однако этого так и не произошло. Но если все же случится, до конца года мы сможем вещать в аналоге. Частоты останутся за нами. К тому же некоторые местные каналы уходят из аналогового эфира совсем. Один из них готов отдать нам свою лицензию бесплатно. Мне также известно, что барнаульские компании, которые транслировали каналы, входящие в мультиплексы, намерены их заменить на другие. Например, ТНТ на ТНТ-4.

Абрамов пояснил, что в случае полного перехода на цифровое ТВ холдинг посмотрит, какая аудитория останется у канала в аналоговом эфирном вещании. Он предполагает, что маленькая.

Андрей Абрамов,

гендиректор «Сибирской медиагруппы»:

Если прогноз подтвердится, то придется закрыть проект в эфире. Тенденция такова, что люди все больше уходят в интернет. Мы это видим по своим площадкам. Зрители смотрят наше видео через соцсети.

Группа изданий под одним брендом «Толк»

В середине ноября 2018 года «Сибирская медиагруппа» запустила информационный сайт под брендом «Толк». Он позиционируется как ресурс, который освещает региональные и федеральные темы, делает акцент на мультимедийных форматах подачи информации и предназначен для широкой аудитории.

По данным сервиса LiveInternet, в декабре 2018 года месячная посещаемость «Толка» составила 49 тыс. уникальных пользователей, среднесуточная — 1,8 тыс. По итогам декабря ресурс не вошел в топ-10 СМИ региона. В январе «Толк» отстает по посещаемости, например, от «Бийского рабочего» и сайта сообщества «Барнаул22», которые замыкают первую десятку рейтинга СМИ региона, по данным LiveInternet.

В «Сибирскую медиагруппу» входит множество медиаресурсов — сайты «Политсибру», «Банкфакс», журнал «Афтограф», редакции газет «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» в Барнауле и другие.