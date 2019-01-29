В Алтайском крае появится первый национальный парк «Тогул»

В Алтайском крае создадут первый национальный парк «Тогул». Эту инициативу поддержали на заседании рабочей группы при Минприроды края, пишет пресс-служба ведомства.

Главная задача парка — сохранение типичных и уникальных природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа. Специалисты считают, что необходимо согласовать внешнюю границу парка, а затем уже проектировать его охранную зону, а также проводить функциональное зонирование территории парка.

В предлагаемых границах площадь национального парка «Тогул» составляет около 160 240 га. Он пройдет по территории Заринского, Тогульского и Ельцовского районов.

Для этих территории характерна черневая тайга с реликтовыми видами растений, сосновые, еловые и кедровые леса, а также уникальные для Алтайского края и Сибири в целом леса из липы сибирской. Территория отличается богатой флорой и фауной. В частности, 73 вида занесены в Красные книги различного ранга, являются редкими и находящимися под угрозой исчезновения.

Кроме того, там же есть объекты историко-культурного наследия: Уксунайская пещера, старый Екатерининский тракт и места первых русских поселений на Алтае.

Планируют провести выездные совещания районах с субъектами, которые ведут хозяйственную деятельность на территориях, попадающих в границы планируемого нацпарка, будут обсуждать и другие вопросы.