В Алтайском крае появится цифровая подстанция и цифровой район электрических сетей

Проектирование цифровой подстанции 35/10 киловольт (кВ) «Прудская» и цифрового Павловского района электрических сетей (РЭС) ведется в рамках проекта «Цифровая трансформация 2030». После ввода в эксплуатацию этих объектов в зоне их обслуживания прогнозируется значительное снижение отключений электроэнергии и сокращение времени на ликвидацию технологических нарушений.

У объектов нового технологического уклада качественно новые характеристики надежности, эффективности, управляемости и доступности. Цифровизация электросетевого комплекса поможет решить такие задачи, как снижение частоты отключений, потерь электроэнергии и операционных затрат на эксплуатацию объектов, что в целом самым положительным образом отразится на надежности электроснабжения территории обслуживания.

Создание цифровой сети происходит путем постепенного перехода на новое интеллектуальное оборудование. Например, будущая цифровая подстанция — это объект с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами. Обмен информацией между её элементами, и с внешними системами осуществляется в цифровом формате. Таким же образом происходит управление работой оборудования.

Также ведется внедрение в электросетевой комплекс элементов активно-адаптивной сети с распределенной интеллектуальной системой управления — реклоузеров. Эти установки требуют минимального обслуживания и ремонтов, обладают высокими эксплуатационными характеристиками и системой телеуправления и сигнализации. Установка реклоузеров будет способствовать повышению надежности и качества электроснабжения за счет сокращения времени перерывов электроснабжения, сокращения времени ликвидации аварийных отключений. Реклоузер позволяет создать участок электрических сетей с высокой степенью автоматизации и управления.

Цифровизация касается и учета электроэнергии — в крае несколько лет реализуется программа внедрения автоматизированного интеллектуального учета. В зоне обслуживания филиала уже установлено более 72 тысяч «умных» приборов учета. Это позволяет упростить процедуру учета для владельца счетчика и сократить расходы на эксплуатацию системы учета.

Более восьми лет в компания «Россети Сибирь» в Алтайском крае успешно реализует проект по оснащению объектов электросетевого хозяйства GSM-контроллерами и созданию собственной сенсорной сети. Сегодня большая часть подстанций в зоне обслуживания филиала оснащена GSM-контроллерами. Благодаря цифровой сенсорной сети персонал незамедлительно оповещается о сбоях в работе оборудования, работе системы защиты, нарушении целостности запирающих устройств.

Продолжается цифровизация диспетчерского и технологического управления электрическими сетями филиала. Цифровизация в этом направлении способствует более эффективной эксплуатации распределительных сетей крупнейшей энергокомпании Алтайского края, а значит обеспечению более надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Не обошел стороной процесс цифровизации и такое направление, как работа с клиентами. Уже почти год в регионе функционирует первый цифровой центр обслуживания потребителей, который работает по системе проактивного взаимодействия с клиентами по принципу: «обслуживание без бумаг» и интерактивного обслуживания без личного приема.