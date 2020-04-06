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Жизнь

В Алтайском крае пойдет мокрый снег

Синоптики Алтайского ЦГМС опубликовали новый трехдневный прогноз. 9 апреля в отдельных районах пройдет мокрый снег, а в Барнаул придут дожди.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

7 апреля в Алтайском крае ночью будет +1… +6 градусов, по востоку до -4. Без осадков, местами туман. Днем ожидается +13… +18 градусов, в предгорьях потеплеет до +24. Также без осадков.

8 апреля ночная температура составит +4… +9 градусов, в предгорьях до +15. Преимущественно без осадков. Днем будет +4… +9 градусов, в предгорьях до +15. По югу и востоку небольшие дожди, в предгорьях умеренные.

9 апреля ночью термометры покажут 0… -5 градусов, по югу до +5. По югу и востоку ожидаются дожди и мокрый снег. Днем прогнозируют +6… +11 градусов. Дожди в южных и восточных районах продолжатся. На дорогах местами гололедица.

В Барнауле

7 апреля в столице края ночью температура составит +1… +3 градуса, днем +14… +16. Без осадков.

8 апреля ночная температура +4… +6 градусов, днем +7… +9 и преимущественно без осадков, но порывы ветра могут достигать 17 м/с.

9 апреля ночью температура опустится до 0.. 2 градусов. Днем ожидается +11… +13 градусов. Пройдет дождь. На дорогах местами гололедица.

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