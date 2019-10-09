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Жизнь

В Алтайском крае поймали в кадр «колибри»

В Барнауле и Бийске горожане приняли за колибри больших бабочек, которые летали над клумбами в поисках нектара.

Петуния.
Петуния.
barnaul.org

Барнаульцы заметили необычных созданий над клумбой с петуньями на ул. Малахова, 55. «Птичка» зависала над цветками и пила нектар, рассказывают в Barnaul22.

В Бийске жители увидели «колибри», порхающих от цветка к цветку на клумбах Петровского бульвара, пишет «Бийский рабочий».

На самом деле это бабочки бражники. Их часто путают с колибри из-за позы, которую они принимают, когда пьют нектар. В народе их называют также «бабочка колибри». Бражник из-за веса не рискует садиться на цветок, а просто опускает хобот в нектарник и высасывает жидкость в полете.

Бражником эту бабочку называют потому, что напившись нектара, она начинает летать, покачиваясь как пьяница.

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