16 ноября
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Жизнь

В Алтайском крае правоохранители разбираются с нападением на подростка

В Новоалтайске взрослые люди напали на подростка за то, что он расклеивал объявления.

Объявление о помощи попавшим в беду людям можно увидеть на каждом столбе.
Объявление о помощи попавшим в беду людям можно увидеть на каждом столбе.
Altapress.ru

Как сообщает "Инцидент Барнаул", 15 ноября в Новоалтайске на ул. Космонавтов,14 нетрезвая пара напала на подростка и сломала ему нос. Как говорит сам молодой человек, жители были недовольны тем, что он

"стоит и расклеивает объявление".

Парень снял все на видео, по нему трудно понять действительно ли сломан нос или обошлось ушибом. Но горожане оскорбляют молодого человека и, вероятнее всего, его начальника. На кадрах заметно, что женщина бросается на парня, но спутник удерживает ее.

Предполагаемый работодатель заявил, что с таким поведением сталкивается впервые за семь лет работы.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали, что правоохранители выезжали на место происшествия, в ведомство также поступило заявление. По нему проводится проверка.

Ранее в Бийске охотник случайно прострелил голову подростку.

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