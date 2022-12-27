В Алтайском крае предлагают расширить категории сельских специалистов, получающих ежемесячные выплаты

Соответствующие изменения в краевой закон инициировали Губернатор и фракция «Единая Россия». Его планируют рассмотреть уже на январской сессии краевого парламента.

Сейчас по закону специалисты, работающие и проживающие в сельской местности (работники культуры, здравоохранения, ветеринарии, соц обслуживания), имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) при условии их занятости на постоянной работе не менее 75% от нормы рабочего времени. Вследствие работы ряда специалистов на неполную ставку, многие из них не имеют право на получение выплаты.

Данный вопрос подняли представители алтайских профсоюзов, в том числе и на традиционной встрече с депутатским корпусом перед рассмотрением регионального бюджета на будущий год. На расширенном заседании Совета фракции «Единая Россия», которое прошло 22 декабря в Парламентском центре, депутаты вместе с представителями профсоюзов, министрами краевого Правительства обсудили готовящиеся изменения.

Сегодня ряд специалистов сельских учреждений в крае работают на неполной ставке в связи с низкой нагрузкой (0,5 или 0,25 ставки). По словам Представителя Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Заксобрании Натальи Кувшиновой, это порядка 1100 человек.

— В Правительство поступали обращения от профсоюзов и депутатского корпуса. Мы внимательно изучили вопрос, подходы к начислению выплат, обсудили с фракцией и остановились на наиболее оптимальном варианте. Позиция Губернатора — расширить категории специалистов, работающих в сельской местности, которые будут получать ежемесячную денежную выплату. Уже порядка 9000 жителей региона получают эту выплату. Принятие этих изменений позволит дать это право ещё большему количеству сельских специалистов, — рассказала Кувшинова.

Сегодня получать ЕДВ могут медики, социальные работники, работники учреждений культуры, специалисты государственной ветеринарной службы и ряд других специалистов, работающих на селе. Больше всего специалистов, занятых на неполную ставку, в сфере культуры. Ежемесячный размер ЕДВ — 1060 рублей, но получать его могут только те, кто работает на ставку не менее чем 75%.

— Тема очень актуальная и важная, и очень хорошо, что мы несмотря на непростую экономическую ситуацию, находим варианты для решения таких проблем. Мы давно обсуждали этот вопрос, и теперь сделали шаг к его решению. Уверен, что мы должны искать любые способы, чтобы поддержать работников сельских учреждений. Предложенные меры как раз помогут это сделать, — отметил руководитель фракции ЕР Сергей Приб.

Инициаторы предлагают расширить меры поддержки на сельских специалистов, занятых на постоянной работе не менее 25% нормы рабочего времени. При этом ранжировать размер выплаты в зависимости от степени занятости.

— занятым не менее 75% нормы своего рабочего времени — в размере 100% суммы ежемесячной денежной выплаты;

— занятым 50% и более, но менее 75% нормы своего рабочего времени -в размере 75% суммы ежемесячной денежной выплаты;

— занятым 25% и более, но менее 50% нормы своего рабочего времени — в размере 50% суммы ежемесячной денежной выплаты.

— Мы неоднократно поднимали вопрос о распространении выплат на тех работников, кто работает на полставки и меньше. К сожалению, по объективным причинам такое не редкость в некоторых отраслях. Мы рады, что нас услышали и вопрос будет решен, — сказал в заключение председатель Алтайского крайсовпрофа Иван Панов.

Законопроект планируют рассмотреть в двух чтениях. В случае принятия выплаты будут начисляться уже с января 2023 года.