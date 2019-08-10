Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 августа 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае всем желающим предлагают посадить хвойный лес

Минприроды Алтайского края предложило жителям региона присоединится к акции «Живи, лес!» и высадить около 3 млн молодых хвойных деревьев.

Лес.
Лес.
СС0

Акция стартует в сентябре и продлится месяц. Она проводится на территории всей России.

Как сообщает региональное минприроды, осенняя посадка леса в крае пройдет на площади около 1,2 тыс гектаров. Под «зеленую реновацию» будут выбраны вырубленные, выгоревшие участки, а также участки, пострадавшие за последнее время от насекомых-вредителей.

Кроме того, участники акции «Живи, лес!» могут предложить иные участки для очистки и посадки хвойных.

«Более подробную информацию о дате, времени и месте проведения акции можно уточнить по месту жительства в ближайшем лесничестве», — сообщили в минприроды.

Altapress.ru к началу сентября опубликует подробный план таких мероприятий.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость