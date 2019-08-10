В Алтайском крае всем желающим предлагают посадить хвойный лес

Акция стартует в сентябре и продлится месяц. Она проводится на территории всей России.
Как сообщает региональное минприроды, осенняя посадка леса в крае пройдет на площади около 1,2 тыс гектаров. Под «зеленую реновацию» будут выбраны вырубленные, выгоревшие участки, а также участки, пострадавшие за последнее время от насекомых-вредителей.
Кроме того, участники акции «Живи, лес!» могут предложить иные участки для очистки и посадки хвойных.
«Более подробную информацию о дате, времени и месте проведения акции можно уточнить по месту жительства в ближайшем лесничестве», — сообщили в минприроды.
Altapress.ru к началу сентября опубликует подробный план таких мероприятий.