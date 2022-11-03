В Алтайском крае предложили не отмечать Новый год, а направить деньги мобилизованным

Автор петиции призывает губернатора Виктора Томенко направить бюджетные средства региона на обеспечение нужд мобилизованных. По ее мнению, это сложно только за счет средств граждан, «которые помогают армии, чем могут».
«Что для вас важнее: снежный городок, салют на площади, выступления артистов, лампочки и украшения города за миллионы рублей, или хорошее термобелье, теплый спальник, бронежилеты и прочая расходная амуниция, приборы ночного видения, газовые горелки и т.д., которые спасут чью-то жизнь и здоровье?», — говорится в петиции.
Под обращением подписались 392 человека за две недели.