В Алтайском крае приостановили вакцинацию от коронавируса

В Бийске вакцинацию приостановили в Центральной городской больнице и в поликлинике № 4, так как желающих оказалось слишком много. Очередь расписана до середины февраля, пишет «Бийский рабочий».
Аналогичная ситуация сложилась и в Барнауле.
«На сегодня в крае продолжают работать 19 прививочных пунктов, но вакцина уже на исходе, осталось не больше тысячи доз. Буквально день-два — и она закончится», — предупреждала 27 января начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого минздрава Жанна Вахлова.
Пополнится запас вакцины уже в ближайшие дни — до 31 января ожидается поступление 32 тыс. комплектов.
На утро 27 января в Алтайском крае 9 179 человек уже получили первую прививку; 1 328 привились полностью.