В Алтайском крае приостановили вакцинацию от коронавируса

В нескольких больницах Алтайского края, в частности, в Барнауле и Бийске, закончилась вакцина «Спутник V». Запись на прививки приостановили.

В Бийске вакцинацию приостановили в Центральной городской больнице и в поликлинике № 4, так как желающих оказалось слишком много. Очередь расписана до середины февраля, пишет «Бийский рабочий».

Аналогичная ситуация сложилась и в Барнауле.

«На сегодня в крае продолжают работать 19 прививочных пунктов, но вакцина уже на исходе, осталось не больше тысячи доз. Буквально день-два — и она закончится», — предупреждала 27 января начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого минздрава Жанна Вахлова.

Пополнится запас вакцины уже в ближайшие дни — до 31 января ожидается поступление 32 тыс. комплектов.

На утро 27 января в Алтайском крае 9 179 человек уже получили первую прививку; 1 328 привились полностью.