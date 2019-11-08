В Алтайском крае прирастает число городских жителей

Алтайский край находится в тройке лидеров в Сибири по удельному весу сельского населения, но более половины жителей — горожане. При этом их число растет, сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

По данным службы статистики, в Алтайском крае на 1 января 2019 года насчитывалось порядка 2,3 млн человек. 56,7% - это городские жители.

Треть всех жителей края живет в Барнауле. Второй по масштабам город — Бийск (более 9% всего населения). В Рубцовске показатель чуть меньше — порядка 6%.

В Сибири самые урбанистические регионы — это Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области, где преобладает городское население: от 79 до 86%.

Алтайский край по удельному весу сельского населения занимает высшую строчку в СФО (22,9%) и шестую по стране в целом (2,7%).

Ольга Ситникова,

руководитель Алтайкрайстата:

По итогам Всероссийской переписи населения 2002 года городское население края составляло 53,2%, сельское — 46,8%. В 2010 году горожан стало больше на 1,5%. Данные текущей оперативной статистики демонстрируют дальнейшее нарастание удельного веса жителей городов еще на 2%.

Также в крайстате напоминают, что в октябре 2020 года в стране пройдет Всероссийская перепись населения, итоги которой детально покажут не только точные цифры о численности населения, но и позволят увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах, городах и селах.