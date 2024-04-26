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Жизнь

В Алтайском крае продлили особый противопожарный режим

На территории Алтайского края продлили особый противопожарный режим с 27 апреля.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Что такое особый противопожарный режим

Введение особого противопожарного режима подразумевает:

  • запрет на посещение лесов и въезд в них на транспорте, кроме дорог общего пользования;
  • усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;
  • введение особого порядка привлечения населения к борьбе с пожарами;
  • запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках.
Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Наказание за нарушение особого противопожарного режима

При нарушении требований пожарной безопасности совершенные в условиях особого противопожарного режима ч. 2 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации влекут наложение административного штрафа:

  • на граждан от 2 до 4 тысяч рублей;
  • на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей;
  • на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима ч. 3 ст. 8.32 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации влечет наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей;
  • на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;
  • на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее в Алтайском крае удалось «поймать» первого в этом сезоне поджигателя леса.

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