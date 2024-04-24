В Лебяжинское лесничество поступило сообщение о пожаре. На место выехали 20 лесных пожарных на 9 единиц техники. Пожар локализовали через два часа на площади 0,82 га. Тушение затрудняли ветер, сухая погода и задымление.
Второй пожар произошел в Ребрихинском лесничестве, в 5 км от села Ребриха. Огонь вспыхнул из-за сжигания травы пасечником. Пожар локализовали за 45 минут. Все лесные пожары ликвидированы.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность.
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