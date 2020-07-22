В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для пенсионеров 65+

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко изменил коронавирусный указ. Глава региона продлил режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет, говорится на офсайте края.

Жителям края 65+ предписано соблюдать домашний режим в период с 26 июля по 22 августа.

Работающие пенсионеры также имеют право оставаться на карантине. Они могут оформить больничный до снятия ограничений, обратившись к работодателю.

Сотрудникам, переведенным на дистанционный режим работы или находящимся в указанный период в отпуске, больничный оформлять не нужно, напоминают власти.

Режим самоизоляции запрещает покидать место жительства (пребывания) за исключением вынужденного выхода из дома: получение медпомощи, покупка продуктов и товаров первой необходимости.

Работники, оформившие электронный листок нетрудоспособности, но нарушающие режим самоизоляции, будут обязаны вернуть выплаченное за период карантина пособие в бюджет Фонда социального страхования, заявили в правительстве.