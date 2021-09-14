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Жизнь

В Алтайском крае продолжается снижение числа заражающихся COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 289 пациентов, умерло 22 человека, сообщили 14 сентября в опрештабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В тяжелом состоянии находятся 523 человека, 216 из них на ИВЛ.

С начала пандемии общее число заболевших в Алтайском крае достигло уже 73 779 человек.

Выздоровели всего 56 817 человек. Умерло 5 043 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 60,
  • Бийск — 22,
  • Рубцовск — 15,
  • Новоалтайск — 9,
  • Заринск, Шипуновский район — по 8 заболевших,
  • Усть-Калманский район — 7,
  • Троицкий район — 6,
  • Калманский, Курьинский, Локтевский, Усть-Пристанский районы — по 5 заболевших,
  • Красногорский, Мамонтовский, Первомайский, Топчихинский, Угловский, Целинный районы — по 4 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Алейский, Бийский, Волчихинский, Залесовский, Ключевской, Косихинский, Кытмановский, Михайловский, Петропавловский, Рубцовский, Солтонский, Тогульский, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
  • Ельцовский, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Поспелихинский районы — по 2 заболевших, Заринский район — 1.
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