В Алтайском крае продолжается снижение числа заражающихся COVID-19

В тяжелом состоянии находятся 523 человека, 216 из них на ИВЛ.
С начала пандемии общее число заболевших в Алтайском крае достигло уже 73 779 человек.
Выздоровели всего 56 817 человек. Умерло 5 043 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 60,
- Бийск — 22,
- Рубцовск — 15,
- Новоалтайск — 9,
- Заринск, Шипуновский район — по 8 заболевших,
- Усть-Калманский район — 7,
- Троицкий район — 6,
- Калманский, Курьинский, Локтевский, Усть-Пристанский районы — по 5 заболевших,
- Красногорский, Мамонтовский, Первомайский, Топчихинский, Угловский, Целинный районы — по 4 заболевших,
- Камень-на-Оби, Алейский, Бийский, Волчихинский, Залесовский, Ключевской, Косихинский, Кытмановский, Михайловский, Петропавловский, Рубцовский, Солтонский, Тогульский, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
- Ельцовский, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Поспелихинский районы — по 2 заболевших, Заринский район — 1.