В Алтайском крае продолжается снижение числа заражающихся COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 289 пациентов, умерло 22 человека, сообщили 14 сентября в опрештабе.

В тяжелом состоянии находятся 523 человека, 216 из них на ИВЛ.

С начала пандемии общее число заболевших в Алтайском крае достигло уже 73 779 человек.

Выздоровели всего 56 817 человек. Умерло 5 043 пациента.

Новые случаи