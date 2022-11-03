В Алтайском крае продолжают активно пользоваться WhatsApp.

Специалисты МегаФона проанализировали интернет-траффик WhatsApp. Выяснилось, что россияне не спешат отказываться от мессенджера. В октябре траффик WhatsApp был на 20% больше прошлогодних показателей.

В октябре объем трафика в WhatsApp у жителей Алтайского края увеличился на 31% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах, мессенджер не теряет популярности.

Активность жителей края в Telegram продолжает расти быстрее, на 257% к прошлогодним значениям, и в рабочие часы уже вдвое превышает объем трафика в WhatsApp. В результате такого роста перераспределились доли в общем объеме мессенджеров: на Telegram приходится 71% трафика, на WhatsApp — 29%.

В то же время звонить жители региона по-прежнему предпочитают в WhatsApp — он лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов, Telegram преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей.

Доля Viber среди популярных мессенджеров жителей Алтайского края составляет менее 1%, его трафик незначительно сократился по сравнению с прошлым годом. Приложения Signal и Tam Tam выросли на 51% и 58% соответственно, но по-прежнему занимают суммарно в общем трафике мессенджеров менее 1%.