3 ноября
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Жизнь

В Алтайском крае продолжают активно пользоваться WhatsApp

Специалисты МегаФона проанализировали интернет-траффик WhatsApp. Выяснилось, что россияне не спешат отказываться от мессенджера. В октябре траффик WhatsApp был на 20% больше прошлогодних показателей.

В Алтайском крае продолжают активно пользоваться WhatsApp.
В Алтайском крае продолжают активно пользоваться WhatsApp.
Фото предоставлено компанией "МегаФон"

В октябре объем трафика в WhatsApp у жителей Алтайского края увеличился на 31% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах, мессенджер не теряет популярности.

Активность жителей края в Telegram продолжает расти быстрее, на 257% к прошлогодним значениям, и в рабочие часы уже вдвое превышает объем трафика в WhatsApp. В результате такого роста перераспределились доли в общем объеме мессенджеров: на Telegram приходится 71% трафика, на WhatsApp — 29%.

В то же время звонить жители региона по-прежнему предпочитают в WhatsApp — он лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов, Telegram преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей.

Доля Viber среди популярных мессенджеров жителей Алтайского края составляет менее 1%, его трафик незначительно сократился по сравнению с прошлым годом. Приложения Signal и Tam Tam выросли на 51% и 58% соответственно, но по-прежнему занимают суммарно в общем трафике мессенджеров менее 1%.

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