В Алтайском крае прогнозируют сильный ветер

По данным синоптиков, 9 ноября в крае ожидаются небольшие, местами ночью по западу, днем по югу и востоку умеренные дожди. Ветер юго-западный ночью 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с, днем 12−17 м/с, местами порывы могут достигнуть до 19−24 м/с.
В Барнауле в конце ночи небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный ночью 7−12 м/с, днем 12−17 м/с.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.
При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе.
Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.
Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.