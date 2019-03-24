25 марта в Алтайском крае и недалеко от его границ произошла серия землетрясений, сообщает «Катунь 24» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН. Магнитуда в эпицентре составила от 2,9 до 3,6 единиц.

В 14:25 часов толчки магнитудой 3,6 единиц были зафиксированы в Бийско-Барнаульской впадине в 138 км на север от Рубцовска. Эпицентр находился рядом с селами Родино, Благовещенка и Завьялово. Сила сотрясений в эпицентре оценивается как интенсивная.

В 14:50 часов колебания почвы магнитудой 3,1 единицы произошли на границе республики Тыва на хребет Чихачева в 328 км на юго-восток от Таштагола. Эпицентр находился в районе села Мугур-Аксы. В это же время толчки магнитудой 3,0 были зафиксированы в республике Алтай в районе озера Джулукуль.

При такой силе землетрясений возможны колебания зданий, звенят оконные стекла, посуда, скрипят двери, возможны небольшие трещины в штукатурке, пробуждение спящих людей и животных. Метеозависимые люди могли почувствовать недомогание и нестабильность в перепадах настроения.