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Жизнь

В Алтайском крае произошло ЧП с большегрузом. Видео

В Камне-на-Оби большегруз не смог заехать на паром и опрокинул груз в реку. Об этом сообщает Barnaul 22.

Большегруз не смог заехать на паром.
Большегруз не смог заехать на паром.
Barnaul 22

На кадрах видно, что на судно погружали срубленные деревья. Однако вес оказался слишком тяжелый и упал в реку.

Ранее сообщалось, что люди погибли в результате мегаливня в Москве.

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