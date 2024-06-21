В Камне-на-Оби большегруз не смог заехать на паром и опрокинул груз в реку. Об этом сообщает Barnaul 22 .

Большегруз не смог заехать на паром.

На кадрах видно, что на судно погружали срубленные деревья. Однако вес оказался слишком тяжелый и упал в реку.

Ранее сообщалось, что люди погибли в результате мегаливня в Москве.

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