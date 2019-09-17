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Жизнь

В Алтайском крае пропавшего грибника нашли в полночь на перекрестке

В Первомайском районе семья выехала в лес недалеко у поселка Цаплино за грибами и потеряла дедушку. Ближе к ночи родные обратились в полицию, потому что сами отыскать грибника не могли, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Дорога в лесу.
Дорога в лесу.
СС0

На поиски 72-летнего грибника экстренно выехала следственно-оперативная группа, ближайший наряд ППС, из Барнаула прибыл кинолог со служебной собакой. Полицейские стали прочесывать лес.

Сотрудники ППС обнаружили дедушку в полночь на перекрестке двух лесных просек недалеко от границы с Тальменским районом. Он уже собирался заночевать.

Здоровью грибника ничего не угрожало.

Его родственница попросила выразить большую благодарность и человеческое спасибо сотрудникам полиции Первомайского района и кинологам из Барнаула.

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