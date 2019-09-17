В Алтайском крае пропавшего грибника нашли в полночь на перекрестке

На поиски 72-летнего грибника экстренно выехала следственно-оперативная группа, ближайший наряд ППС, из Барнаула прибыл кинолог со служебной собакой. Полицейские стали прочесывать лес.
Сотрудники ППС обнаружили дедушку в полночь на перекрестке двух лесных просек недалеко от границы с Тальменским районом. Он уже собирался заночевать.
Здоровью грибника ничего не угрожало.
Его родственница попросила выразить большую благодарность и человеческое спасибо сотрудникам полиции Первомайского района и кинологам из Барнаула.