В Алтайском крае прошли заезды на огромных снегоболотоходах

Заезды прошли на окраине Рубцовска в районе Чаши — в месте традиционных испытаний техники предприятия, рассказывают в краевом минпромэнерго.
Причем одна из команд целиком состояла из сотрудниц предприятия.
«Кто-то из сотрудников принимал участие в соревнованиях, кто-то просто прокатился — но участвовали все — от сварщиков до бухгалтеров. Многие приехали на мероприятие с детьми и внуками. Считаю, что когда люди, которые заняты на отдельных участках производства, видят результат своей работы — у них горят глаза и они готовы свернуть горы», — отметил руководитель предприятия Иван Томашевич.
Завод производит более десятка моделей. Среди них несколько модификаций тягачей «Марал», топливозаправщик «Скиф» и гусеничный транспортер «Тритон».
Спецтехника, произведенная в Алтайском крае, работает в Заполярье, Якутии, Салехарде, на Камчатке и других регионах с суровыми погодными условиями и бездорожьем.