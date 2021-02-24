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Жизнь

В Алтайском крае прошли заезды на огромных снегоболотоходах

Рубцовский завод «Алтайтрансмаш-сервис» отметил День защитника Отечества впечатляющим заездом на снегоболотоходах собственного производства.

Заезд на снегоболотоходах.
Заезд на снегоболотоходах.
alt-prom.ru

Заезды прошли на окраине Рубцовска в районе Чаши — в месте традиционных испытаний техники предприятия, рассказывают в краевом минпромэнерго.

Причем одна из команд целиком состояла из сотрудниц предприятия.

«Кто-то из сотрудников принимал участие в соревнованиях, кто-то просто прокатился — но участвовали все — от сварщиков до бухгалтеров. Многие приехали на мероприятие с детьми и внуками. Считаю, что когда люди, которые заняты на отдельных участках производства, видят результат своей работы — у них горят глаза и они готовы свернуть горы», — отметил руководитель предприятия Иван Томашевич.

Завод производит более десятка моделей. Среди них несколько модификаций тягачей «Марал», топливозаправщик «Скиф» и гусеничный транспортер «Тритон».

Спецтехника, произведенная в Алтайском крае, работает в Заполярье, Якутии, Салехарде, на Камчатке и других регионах с суровыми погодными условиями и бездорожьем.

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