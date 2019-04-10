В Алтайском крае «террористы» захватят рабочий поселок

С 16 по 18 апреля в Алтайском крае проведут плановые антитеррористические учения, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Учения пройдут с 8 утра 17 апреля по 18 часов 18 апреля. Основным объектом станет ТЭЦ компании «Кучуксульфат» (Благовещенский район, рабочий поселок Степное озеро, улица Химиков, 1). По легенде, ее захватит группа террористов. В это время на прилегающих улицах ограничат движение, возможно, будут досмотры.

С учетом поступающих вводных запланирована отработка первоочередных мер, а также мероприятий, предусмотренных «желтым» и «красным» уровнями террористической опасности, — отмечают в ведомстве.

В антитеррористическом учении будут участвовать подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, СУ СК России, УФНС ВНГ России, ФСО России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, Минобороны РФ, органы местного самоуправления.

Жителей Алтайского края просят с пониманием отнестись к учениям. Призывают не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности оказывать содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.