В Алтайском крае провели массовую замену лифтов за счет собственников жилья

77 новых лифтов появилось в многоквартирных домах Алтайского края с начала 2021 года. Работы выполнены за счет собственников, формирующих фонд капитального ремонта, сообщается на официальном сайте краевого праивтельства.

В Барнауле установили 65 новых лифтов, в Заринске — 6, в ЗАТО Сибирском — 3, в Рубцовске — 2, в Новоалтайске — 1. Общая стоимость нового подъемного оборудования составила примерно 150 млн рублей.

В рамках ремонтной кампании провели поставку новых лифтовых кабин, заменили подъемные механизмы, на этажах установили световые табло для отслеживания движения лифта,

На панелях информация продублирована шрифтом Брайля для удобства пассажиров с нарушением зрения.

Напомним, что федеральный Минстрой недавно предложил поднять плату на капремонт на 25%. Чиновники объяснили свою инициативу тем, что все стройматериалы сильно подорожали, а плата за капремонт в некоторых субъектах РФ ни разу не поднималась в течение нескольких лет.