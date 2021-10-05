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Жизнь

В Алтайском крае проверят системы оповещения населения

6 октября в Алтайском крае проведут комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, предупредили в краевом главке МЧС.

Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Анна Зайкова

Проверка начнется с запуска электрических сирен с 10:40 и трансляцией в теле- и радиэфирах. Это продлится несколько минут.

А также с 10:40 запланировано замещение эфира теле- и радиоканалах (до 1 мин).

«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — поясняют в МЧС.

Людей просят сохранять спокойствие.

Аналогичные проверки уже проходили 3 марта.

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