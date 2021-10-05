В Алтайском крае проверят системы оповещения населения

Проверка начнется с запуска электрических сирен с 10:40 и трансляцией в теле- и радиэфирах. Это продлится несколько минут.
А также с 10:40 запланировано замещение эфира теле- и радиоканалах (до 1 мин).
«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — поясняют в МЧС.
Людей просят сохранять спокойствие.
Аналогичные проверки уже проходили 3 марта.