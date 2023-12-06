07 декабря 2023 года в Алтайском крае пройдет «II Инклюзивный бал» для людей с ОВЗ и инвалидностью. Организатором мероприятия выступает Алтайский государственный институт культуры, при поддержке МБУК «Дворец культуры г. Барнаула», АКОО СП «Синерджи», АРООСД «Солнечный Круг», АСИ «Алтай-ПАРУС», КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», АРОО СОЛ «Цветоландия», рекламной производственной компании «Арбат-97».

Инклюзивный бал — это уникальное по формату социально-культурное мероприятие, задачей которого является объединение и вовлечение в совместную активность людей с ОВЗ и инвалидностью и нормотипичных людей, — отмечает Александр Пивторак, руководитель проекта, доцент кафедры бальной хореографии, заведующий отделом организации научно-исследовательской работы и международной деятельности АГИК.

Цель мероприятия комплексная, она включает в себя три аспекта: социально-культурную реабилитацию людей с различными видами нозологий, улучшение психологического состояния индивида, организацию полноценного досуга занимающихся через обучение танцам, что оптимизирует их интеграцию и ресоциализацию в современном мире.

В мероприятии примут участие более 100 человек: люди с ОВЗ и инвалидностью, организаторы, артисты, волонтеры. Участники бала представят зрителям салонные танцы XIX века — полонез, польку, вальс и др.

Подготовка к этому грандиозному мероприятию длилась более трех месяцев — от подготовки документации, поисков организаций-партнеров, до обучения участников танцевальной программе.

Бал — это возможность окунуться в сказку! Для участников слиться в едином танце, без каких-либо ограничений в движении, а для зрителей — поверить в безграничные возможности человека!

Бал пройдет 7 декабря 2023 года в 11:00 во Дворце культуры г. Барнаула ул. Антона Петрова, 146а.

Вход свободный.