В Алтайском крае пройдет «II Инклюзивный бал».

Инклюзивный бал — это уникальное по формату социально-культурное мероприятие, задачей которого является объединение и вовлечение в совместную активность людей с ОВЗ и инвалидностью и нормотипичных людей, — отмечает Александр Пивторак, руководитель проекта, доцент кафедры бальной хореографии, заведующий отделом организации научно-исследовательской работы и международной деятельности АГИК.
Цель мероприятия комплексная, она включает в себя три аспекта: социально-культурную реабилитацию людей с различными видами нозологий, улучшение психологического состояния индивида, организацию полноценного досуга занимающихся через обучение танцам, что оптимизирует их интеграцию и ресоциализацию в современном мире.
В мероприятии примут участие более 100 человек: люди с ОВЗ и инвалидностью, организаторы, артисты, волонтеры. Участники бала представят зрителям салонные танцы XIX века — полонез, польку, вальс и др.
Подготовка к этому грандиозному мероприятию длилась более трех месяцев — от подготовки документации, поисков организаций-партнеров, до обучения участников танцевальной программе.
Бал — это возможность окунуться в сказку! Для участников слиться в едином танце, без каких-либо ограничений в движении, а для зрителей — поверить в безграничные возможности человека!
Бал пройдет 7 декабря 2023 года в 11:00 во Дворце культуры г. Барнаула ул. Антона Петрова, 146а.
Вход свободный.