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В Алтайском крае пройдет первая онлайн-ярмарка детских товаров и услуг со скидками до 70%
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В Алтайском крае пройдет первая онлайн-ярмарка детских товаров и услуг со скидками до 70%

«Алтайский край — территория детства»

Ярмарка будет работать с 1 по 3 июня. Жители региона с 1 по 3 июня смогут купить товары и услуги для ребятишек со скидами от 30% до 70%. О своих предложениях предприниматели расскажу 1 июня с 11:00 до 15:00 в прямом эфире, который организует центр «Мой бизнес».

Онлайн-ярмарка «Алтайский край - территория детства».
Онлайн-ярмарка «Алтайский край - территория детства».
СС0

На ярмарке каждый найдет для себя что-то интересное. Родители смогут приобрести со скидкой абонементы для детей на изучение иностранного языка, развивающие занятия для самых маленьких, курсы по актерскому мастерству и блогерству. Среди предложений также есть курс на месяц по программированию, бизнес-интенсив для подростков, день в городском онлайн-лагере, летние занятия по роботехнике. Для вундеркиндов подойдет курс нейротренингов, разработанный для развития интеллекта.

Будут предложения и для самих родителей — например, программа, с помощью которой можно быстро и точно определить тип нервной системы ребенка, составить персональную систему воспитания. Также на ярмарке со скидкой можно будет нанять гувертнантку и няню, взять консультацию у психолога, записать ребенка к логопеду и даже купить путевку в частный детский сад.

Организаторами мероприятия выступили управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, центр «Мой бизнес», клуб «Партнёрка в деле».

Программа онлайн-ярмарки

1 июня с 11:00 до 15:00 состоится прямой эфир на канале @altfond22, а также на сайте «Комсомольская правда — Барнаул».

Во время прямого эфира любимые детские герои проведут розыгрыши. Победители получат призы, которые им доставят прямо домой.

Предложение «купи сейчас со скидкой — используй позже» продлится еще два дня — 2 и 3 июня. Запись эфира будет доступна все эти дни.

Предоставлено организатором.

Сайт: ярмаркадетства.рф

Канал фонда: www.youtube.com

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