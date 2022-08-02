2 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае пройдут плановые антитеррористические учения

В Барнауле и Косихинском районе Алтайского края 3 августа проведут плановые учения по отработке первоочередных мер при возникновении условной террористической угрозы. Об этом сообщила группа Оперативного штаба Алтайского края.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Основной район отработки действий входящих в группировку штаба подразделений силовых ведомств и органов власти — село Налобиха Косихинского района.

В антитеррористическом учении в режиме реального времени и с учетом внезапных вводных примут участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае, КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф», ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», краевые органы власти.

Оперативный штаб обращается к населению с просьбой с пониманием отнестись к учениям. Не создавать помех действиям правоохранительных органов, оказывать содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость