В Алтайском крае пройдут плановые антитеррористические учения

В Барнауле и Косихинском районе Алтайского края 3 августа проведут плановые учения по отработке первоочередных мер при возникновении условной террористической угрозы. Об этом сообщила группа Оперативного штаба Алтайского края.

Основной район отработки действий входящих в группировку штаба подразделений силовых ведомств и органов власти — село Налобиха Косихинского района.

В антитеррористическом учении в режиме реального времени и с учетом внезапных вводных примут участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае, КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф», ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», краевые органы власти.

Оперативный штаб обращается к населению с просьбой с пониманием отнестись к учениям. Не создавать помех действиям правоохранительных органов, оказывать содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.