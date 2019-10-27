В Алтайском крае рабочая неделя начнется с дождя и сильного ветра

Из-за неблагоприятной погоды и сильного ветра усиливается вероятность падения старых деревьев, слабо закрепленных металлоконструкций и рекламных баннеров. В МЧС просят граждан быть бдительными и не оставлять свои автомобили в потенциально опасном месте.
В службе спасения также подчеркивают, что руководители всех муниципалитетов Алтайского края проинформированы об ухудшении погоды. Они обязаны принять все необходимые меры для профилактики несчастных случаев и различного рода аварий.
Кроме того, сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Только за 26 октября в Алтайском крае силами МЧС были потушены 16 пожаров в различных городах и районах края.