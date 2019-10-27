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Жизнь

В Алтайском крае рабочая неделя начнется с дождя и сильного ветра

28 октября в Алтайском крае прогнозируется усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 25−27 м/с. В некоторых городах и районах будут небольшие осадки. Главное управление МЧС по Алтайскому краю напоминает о правилах безопасного поведения.

В Барнауле сильный ветер сносит автобусные остановки
В Барнауле сильный ветер сносит автобусные остановки
https://vk.com/incident22

Из-за неблагоприятной погоды и сильного ветра усиливается вероятность падения старых деревьев, слабо закрепленных металлоконструкций и рекламных баннеров. В МЧС просят граждан быть бдительными и не оставлять свои автомобили в потенциально опасном месте.

В службе спасения также подчеркивают, что руководители всех муниципалитетов Алтайского края проинформированы об ухудшении погоды. Они обязаны принять все необходимые меры для профилактики несчастных случаев и различного рода аварий.

Кроме того, сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Только за 26 октября в Алтайском крае силами МЧС были потушены 16 пожаров в различных городах и районах края.

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