В Алтайском крае рабочая неделя начнется с дождя и сильного ветра

28 октября в Алтайском крае прогнозируется усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 25−27 м/с. В некоторых городах и районах будут небольшие осадки. Главное управление МЧС по Алтайскому краю напоминает о правилах безопасного поведения.