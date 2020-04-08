В Алтайском крае работает горячая линия по оказанию юридической помощи.

Коронавирус внес в привычную жизнь изменения: установлены карантинные меры, изменены условия труда, закрыты границы, сокращены международные авиасообщения. Ограничения установлены, в том числе и в Алтайском крае.
- Постановление правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440
- Указ губернатора Алтайского края «О внесении изменений в указ губернатора от 31 марта 2020 года № 44»
- Указ губернатора Алтайского края от 31 марта 2020 года № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Мы понимаем, что в такой ситуации даже профессиональным юристам непросто ответить на многие правовые вопросы, а граждане, представители малого и среднего бизнеса порой совершенно дезориентированы в новом информационном пространстве.
Если вы запутались в положениях указов, постановлений, приказов и других актов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, если вы не понимаете правовые последствия введения установленного в них режима и ответственности за его нарушения, если вам сложно понять особенности осуществления трудовых функций в указанный период и порядка их грамотного оформления, обратитесь за правовой помощью на горячую линию центра «Юридическая клиника» Алтайского филиала РАНХиГС по телефону: (3852) 504−171.
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Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.