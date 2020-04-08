Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 апреля 7°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
88

В Алтайском крае работает горячая линия по оказанию юридической помощи

Специалисты ответят на вопросы, связанные с условиями карантина и самоизоляции

В Алтайском крае работает горячая линия по оказанию юридической помощи.
В Алтайском крае работает горячая линия по оказанию юридической помощи.
Алтайский филиал РАНХиГС.

Коронавирус внес в привычную жизнь изменения: установлены карантинные меры, изменены условия труда, закрыты границы, сокращены международные авиасообщения. Ограничения установлены, в том числе и в Алтайском крае.

Мы понимаем, что в такой ситуации даже профессиональным юристам непросто ответить на многие правовые вопросы, а граждане, представители малого и среднего бизнеса порой совершенно дезориентированы в новом информационном пространстве.

Если вы запутались в положениях указов, постановлений, приказов и других актов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, если вы не понимаете правовые последствия введения установленного в них режима и ответственности за его нарушения, если вам сложно понять особенности осуществления трудовых функций в указанный период и порядка их грамотного оформления, обратитесь за правовой помощью на горячую линию центра «Юридическая клиника» Алтайского филиала РАНХиГС по телефону: (3852) 504−171.

На ваши вопросы ответит сотрудник центра «Юридическая клиника».

Специалист находится на связи с 8:00 до 17:00 в будние дни.

Если вам нужно отправить копию или фотографию документа, вы можете написать на электронную почту yurklinika-asapa@mail.ru.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.

  • Новости компаний
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость