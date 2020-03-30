В Алтайском крае больницы готовятся к возможному росту числа заболевших коронавирусом

Барнаульская городская больница № 5 полностью перепрофилируется под госпиталь для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом в телеграм-канале вечером 30 марта сообщил оперативный штаб Алтайского края по профилактике коронавируса.

Что происходит в больнице

На начальном этапе в инфекционном корпусе пятой больницы было развернуто 40 коек, в том числе предусмотрено три реанимационных места. «Эти боксированные койки с отдельными входами, которые соответствуют всем санитарным требованиям», — доложил на заседании штаба министр злравоохранения Дмитрий Попов.

Медицина. Больница. CC0

Сегодня там же готовят места для круглосуточного проживания персонала. До конца 1 апреля из больницы будут вывезены все действующие сегодня отделения, которые разместят на базе пяти других больниц Барнаула.

Таким образом вся больница будет перепрофилирована под госпиталь для больных новой коронавирусной инфекцией. Всего коечный фонд составит 361 место, число реанимационных мест увеличится до 200.

«С субботы начался монтаж системы обеспечения кислородом. До конца этой недели кислородом будет обеспечено 70 процентов коечного фонда. В пятой больнице это 244 места», — отметил Дмитрий Попов. На сегодня кислородом обеспечены 102 койко-места.

По словам министра, в Алтайском крае при подготовке учитываются все требования федерального Минздрава. Также учтен опыт зарубежных стран, которые столкнулись с недостаточным количеством мест для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести и тяжелом и нуждающихся в реанимационных мероприятиях.

Кто уже заболел?

Напомним, что в крае зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса у жительницы Барнаула19 марта женщина прибыла из Доминиканы в Москву, 20 марта — приземлилась в Барнауле.

Медицина. Больница. CC0

В Алтайский край для медицинского наблюдения, как прибывшая из-за рубежа она не была передана ни в управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ни в систему здравоохранения.

20 марта женщина почувствовала симптомы ОРВИ и вызвала скорую помощь. От госпитализации отказалась. Врачи предупредили ее о соблюдении самоизоляции. Отмечается, что женщина — домохозяйка.

С ее слов, с этого дня она никуда не выходила, в гости к ней также никто не приходил. Дома они были вдвоем с мужем.

С 21 марта медики наблюдали за состоянием женщины дистанционно — по телефону и через домофон, так как заболевшая врачей в квартиру не допускала.

28 марта, учитывая регламентированные сроки обследования — на 10 сутки после прибытия из-за рубежа, у нее взяли анализ. Первичный результат был положительным. 29 марта «Вектор» подтвердил этот результат.

Среди контактных лиц женщины — ее супруг. С 20 по 28 марта он ходил на работу в офис. Режим самоизоляции не соблюдал, симптомов у него не было.

29 марта анализ показал у него первичный положительный результат на Covid-19. 30 марта это должны проверить в «Векторе».

Мужчина контактировал с десятью людьми: женой и коллегами в офисе.

Сейчас они оба находятся в Горбольнице № 5.

Также altapress.ru стало известно, что специалисты дезинфицируют подъезд дома по адресу проживания первых заболевших коронавирусом.