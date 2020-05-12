В Алтайском крае районный чиновник возглавил оркестр «Сибирь»

Соответствующий приказ подписала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
Татьяна Борисова, возглавлявшая коллектив на протяжении последних 16 лет, ушла на заслуженный отдых. Представление нового руководителя коллективу прошло в дистанционном формате, уточнили в министерстве.
Александр Витман окончил Барнаульское музыкальное училище и Алтайский государственный институт культуры и искусств. Ученик Евгения Борисова в отрасли работает уже 25 лет.
Он был директором Мамонтовской детской школы искусств, в 2011 году назначен на должность председателя комитета по культуре администрации Мамонтовского района, с 2014 — заместитель главы администрации района по социальным вопросам, с 2017 — первый заместитель главы администрации Мамонтовского района.
Витман руководит созданным им же ансамблем русских народных инструментов «Сувенир».