Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 мая 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае районный чиновник возглавил оркестр «Сибирь»

Первый заместитель главы администрации Мамонтовского района Александр Витман с 12 мая стал новым руководителем Алтайского государственного оркестра русских народных инструментов «Сибирь» им. Евгения Борисова, сообщает пресс-служба краевого минкультуры.

Оркестр "Сибирь".
Оркестр "Сибирь".
http://ork-siberia.ru/

Соответствующий приказ подписала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Татьяна Борисова, возглавлявшая коллектив на протяжении последних 16 лет, ушла на заслуженный отдых. Представление нового руководителя коллективу прошло в дистанционном формате, уточнили в министерстве.

Александр Витман окончил Барнаульское музыкальное училище и Алтайский государственный институт культуры и искусств. Ученик Евгения Борисова в отрасли работает уже 25 лет.

Он был директором Мамонтовской детской школы искусств, в 2011 году назначен на должность председателя комитета по культуре администрации Мамонтовского района, с 2014 — заместитель главы администрации района по социальным вопросам, с 2017 — первый заместитель главы администрации Мамонтовского района.

Витман руководит созданным им же ансамблем русских народных инструментов «Сувенир».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость