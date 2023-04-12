В Алтайском крае разыскивают двух мальчиков 10 и 11 лет

Мальчики пропали в селе Шубинка Егорьевского района. 11 апреля они ушли из дома и не вернулись.
Ивану Фисенко 11 лет, он был одет в зеленую куртку и сапоги. Отличительные приметы: рост 140 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.
Данилу Бахареву 10 лет, он был одет куртку болотного цвета и сапоги. Отличительные приметы: рост 130 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.
Волонтеры просят сообщать любую известную информацию о пропавших по телефону
Ранее из дома ушел и пропал 20-летний парень в Косихинском районе (село Налобиха).