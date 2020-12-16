В Алтайском крае разыскивают родственников умершего в Крыму мужчины

По имеющейся информации на территории Алтайского края проживают близкие родственники мужчины. Установлено, что до начала 1990-х он проживал на территории Алтайского края, затем в течение нескольких лет находился в Омской и Кемеровской областях. В 1995 году переехал в Крым. 28 октября 2020 года мужчина скончался в городе Феодосия.

Всех, кто узнал мужчину на фотографии, является его родственником или располагает иной значимой информацией об этом человеке, транспортные полицейские просят обратиться в Алтайское ЛУ МВД России по телефонам: (3852) 29−20−81, 29−21−50 или по адресу: Барнаул, ул. Привокзальная, 31.