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Жизнь

В Алтайском крае разыскивают родственников умершего в Крыму мужчины

Сотрудники уголовного розыска Алтайского линейного управления МВД России устанавливают личность мужчины на фотографии, датированной 1995 годом, пишет «Инцидент Барнаул».

Полиция разыскивает мужчину.
Полиция разыскивает мужчину.
vk.com/incident22.

По имеющейся информации на территории Алтайского края проживают близкие родственники мужчины. Установлено, что до начала 1990-х он проживал на территории Алтайского края, затем в течение нескольких лет находился в Омской и Кемеровской областях. В 1995 году переехал в Крым. 28 октября 2020 года мужчина скончался в городе Феодосия.

Всех, кто узнал мужчину на фотографии, является его родственником или располагает иной значимой информацией об этом человеке, транспортные полицейские просят обратиться в Алтайское ЛУ МВД России по телефонам: (3852) 29−20−81, 29−21−50 или по адресу: Барнаул, ул. Привокзальная, 31.

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