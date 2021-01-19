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Жизнь

В Алтайском крае разработают правила поведения в родительских чатах для защиты учителей

Отдельную ответственность для родителей за оскорбления учителей предложили рассмотреть в новом законе, пишет «Бийский рабочий».

Шарчинская средняя школа Тюменцевского района Алтайского края.
Шарчинская средняя школа Тюменцевского района Алтайского края.
Станислава Сазонова

Об этом говорили на заседании рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта закона «О статусе педагогического работника в Алтайском крае» в министерстве образования и науки Алтайского края.

Этот документ подразделяется на четыре блока: традиции и преемственность в педагогической профессии; защита чести и достоинства, поощрение лучших педагогов; меры социальной поддержки; гарантии прав педагогических работников.

Законопроект в первую очередь аккумулирует все существующие в регионе меры поддержки учителей, социальные и профессиональные гарантии, которые раньше были зафиксированы в отдельных краевых законах.

Подробно рассмотрели статью законопроекта, посвященную защите учителей. Она фиксирует право педагога на защиту своей чести и достоинства, а также обязанность органов власти, школ и профсоюзов обеспечить условия для защиты доброго имени педагогов.

Педагоги отметили, что хотели бы при помощи закона получить защиту от родителей, которые пишут во все инстанции жалобы.

В законе предложили рассмотреть отдельную ответственность для родителей за оскорбления учителей в родительских чатах.

«Предлагаем министерству вместе с родительской общественностью разработать этический кодекс поведения в таких чатах. Это станет основой для нормальных, рабочих взаимоотношений, — отметил заместитель председателя комитета АКЗС по правовой политике Сергей Писарев.

В министерстве сказали, что это должен быть отдельный от закона документ, и зафиксировали поручение для работы.

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