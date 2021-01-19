В Алтайском крае разработают правила поведения в родительских чатах для защиты учителей

Отдельную ответственность для родителей за оскорбления учителей предложили рассмотреть в новом законе, пишет «Бийский рабочий».

Об этом говорили на заседании рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта закона «О статусе педагогического работника в Алтайском крае» в министерстве образования и науки Алтайского края.

Этот документ подразделяется на четыре блока: традиции и преемственность в педагогической профессии; защита чести и достоинства, поощрение лучших педагогов; меры социальной поддержки; гарантии прав педагогических работников.

Законопроект в первую очередь аккумулирует все существующие в регионе меры поддержки учителей, социальные и профессиональные гарантии, которые раньше были зафиксированы в отдельных краевых законах.

Подробно рассмотрели статью законопроекта, посвященную защите учителей. Она фиксирует право педагога на защиту своей чести и достоинства, а также обязанность органов власти, школ и профсоюзов обеспечить условия для защиты доброго имени педагогов.

Педагоги отметили, что хотели бы при помощи закона получить защиту от родителей, которые пишут во все инстанции жалобы.

В законе предложили рассмотреть отдельную ответственность для родителей за оскорбления учителей в родительских чатах.

«Предлагаем министерству вместе с родительской общественностью разработать этический кодекс поведения в таких чатах. Это станет основой для нормальных, рабочих взаимоотношений, — отметил заместитель председателя комитета АКЗС по правовой политике Сергей Писарев.

В министерстве сказали, что это должен быть отдельный от закона документ, и зафиксировали поручение для работы.