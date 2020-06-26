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Жизнь

В Алтайском крае разрешили открыться кафе и ресторанам с верандами

Кафе и рестораны в Алтайском крае, у которых есть летние веранды, могут начинать принимать гостей. 26 июня на сайте правительства региона появился соответствующий указ губернатора.

Кафе. На улице.
Кафе. На улице.
CC0

Столы на летних верандах должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, персонал должен быть в масках и перчатках, в помещениях необходимо проводить влажную уборку каждые три-четыре часа, а также предусмотреть выполнение других требований Роспотребнадзора.

В документе сказано, что кальянным работать по-прежнему нельзя. Запрет действует и на массовые мероприятия (банкеты, поминки).

Кроме того, туробъектам разрешили открыться не 2 июля, а уже 26 июня.

Указ вступил в силу с даты опубликования.

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