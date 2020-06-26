В Алтайском крае разрешили открыться кафе и ресторанам с верандами

Столы на летних верандах должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, персонал должен быть в масках и перчатках, в помещениях необходимо проводить влажную уборку каждые три-четыре часа, а также предусмотреть выполнение других требований Роспотребнадзора.
В документе сказано, что кальянным работать по-прежнему нельзя. Запрет действует и на массовые мероприятия (банкеты, поминки).
Кроме того, туробъектам разрешили открыться не 2 июля, а уже 26 июня.
Указ вступил в силу с даты опубликования.