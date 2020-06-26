В Алтайском крае разрешили открыться кафе и ресторанам с верандами

Кафе и рестораны в Алтайском крае, у которых есть летние веранды, могут начинать принимать гостей. 26 июня на сайте правительства региона появился соответствующий указ губернатора.

Столы на летних верандах должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, персонал должен быть в масках и перчатках, в помещениях необходимо проводить влажную уборку каждые три-четыре часа, а также предусмотреть выполнение других требований Роспотребнадзора.

В документе сказано, что кальянным работать по-прежнему нельзя. Запрет действует и на массовые мероприятия (банкеты, поминки).

Кроме того, туробъектам разрешили открыться не 2 июля, а уже 26 июня.

Указ вступил в силу с даты опубликования.