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Жизнь

В Алтайском крае разрешили тратить маткапитал на газ

Алтайские депутаты расширили список целей, на которые можно потратить материнский капитал. Изменения в закон приняли 27 августа на сессии АКЗС. За 9 лет в закон о маткапитале семь раз вносили изменения.

Мать и ребенок
Мать и ребенок
СС0

Речь идет о средствах регионального материнского капитала. Эту часть теперь можно потратить на газификацию природным газом жилого помещения, при условии, что жилье находится в Алтайском крае, а газификация проведена после 1 января 2021 года.

Также часть средств регионального маткапитала семьям, где воспитываются дети-инвалиды, разрешили направить на товары и услуги для социальной адаптации, которые рекомендует ребенку программа реабилитации.

Воспользоваться новыми возможностями многодетные семьи смогут, не дожидаясь трех лет со дня рождения или усыновления ребенка.

Также депутаты продлили период предоставления права на региональный маткапитал до 31 января 2026 года.

На 2020−2022 год размер материнского капитала составляет 55 387,5 рублей.

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